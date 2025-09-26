Haberler

Hatay'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu: 4 Gözaltı

Hatay'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 1510 litre sahte içki ve 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da 1510 litre sahte içki ve 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak ürünlerin satış ve imalatına yönelik belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1510 litre sahte içki, 700 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 elektronik sigara ele geçirildi.

Polis, adreslerdeki 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.