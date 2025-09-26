Hatay'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu: 4 Gözaltı
Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 1510 litre sahte içki ve 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak ürünlerin satış ve imalatına yönelik belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1510 litre sahte içki, 700 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 elektronik sigara ele geçirildi.
Polis, adreslerdeki 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel