Haberler

Hatay'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 28 Göçmen Yakalandı

Hatay'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 28 Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında durdurulan bir TIR'da 28 kaçak göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu TIR şoförü tutuklandı.

HATAY'da ekipler tarafından durdurulan bir TIR'da yapılan aramada 28 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Dörtyol-Erzin yolu üzerinde durdurdukları bir TIR'da arama yaptı. TIR'ın dorsesinde geçerli oturma izni bulunmayan 28 kaçak göçmen yakalandı. Farklı ülkelerin vatandaşı olduğu belirlenen kaçaklar, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu TIR şoförü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'yi küplere bindiren miting: Türkiyemizi ayaklar altına aldılar, yazıklar olsun

Bahçeli'yi küplere bindiren miting: Türkiyemizi ayaklar altına aldılar
Haftalar önce kovulan Mourinho Fenerbahçe'yi yine karıştırdı

Ne yaptı ne etti yine Fener'i karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.