Hatay'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 2 Organizör Tutuklandı

HATAY'da durdurulan 2 araçta yapılan aramada, 38 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör, tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerin tarafından Antakya-Kırıkhan yolunda durdurulan bir araçta, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmayan 7 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi. Aynı kapsamda, Erzin uygulama noktasında durdurulan başka bir araçta da gizli bölme içerisinde 31 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Her iki olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.