Hatay'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 200 Litre Ele Geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
