Hatay'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 10 Telefon Ele Geçirildi
Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak ürün bulundurduğu belirlenen bir iş yerinde 10 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.
İşletmedeki incelemede 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Polis ekipleri, iş yeri sahibi H.S'yi gözaltına aldı.