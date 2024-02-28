Hatay'da kaçak akaryakıt üretimi yapan iş yeri sahibi gözaltına alındı
Hatay'ın Payas ilçesinde, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde atık yağ ve ayrıştırıcı kullanarak kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda, 2 bin 516 litre kaçak akaryakıt ile çok sayıda malzeme ele geçirildi ve iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesinde, kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yeri sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki O.Y'ye iş yerinde atık yağ ve ayrıştırıcı kullanarak kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adreste, 2 bin 516 litre kaçak akaryakıt ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.
İş yeri sahibi O.Y. gözaltına alındı.