Hatay'da Kablo Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı
Arsuz ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Olayla ilgili emniyet güçleri çalışma başlattı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Nardüzü Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesinin çalışma yaptığı alandaki kablolarının çalınması ve zarar görmesine ilişkin çalışma başlattı.
Çalışmayla kimlikleri belirlenen şüpheliler S.A, U.C.K. ve Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılardan S.A. ve U.C.K. buradan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.