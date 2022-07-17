Hatay'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğunun olduğu güzergahları karadan ve havadan denetledi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğunun olduğu güzergahları karadan ve havadan denetledi. Jandarma trafik ekiplerince vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerini sağlamak ve trafik kurallarının ihlalini önlemek amacıyla Samandağ, Arsuz, İskenderun, Payas, Dörtyol, Erzin, Antakya, ve Kırıkhan ilçelerinde yoğunluk yaşanan yollarda helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopterle gerçekleşen denetimde, trafik kurallarına aykırı hareket ettiği belirlenen araçların sürücüleri, karada bulunan uygulama noktalarındaki yer ekiplerine bildirildi. Kontrollerde 890 araç ve sürücüsü denetlendi. Çeşitli ihlalleri belirlenen 16 sürücüye 11 bin 478 lira ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi. Denetime, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Saygılı da katıldı. AA / Salim Taş - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.