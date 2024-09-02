Hatay'da Jandarma Operasyonunda 23 Tabanca Ele Geçirildi
Hatay'da gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında ruhsatsız 23 tabanca, 3 kilo 920 gram esrar, 1550 litre kaçak içki ve 150 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız 23 tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Ağustos-2 Eylül'de il genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, ruhsatsız 23 tabanca, 3 kilo 920 gram esrar, 1550 litre kaçak içki, 150 kök kenevir ele geçirildi.
Ekipler operasyonlarda, 32 şüpheliyi gözaltına aldı.