Hatay'da Jandarma Operasyonu: 5 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

HATAY'ın Arsuz ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği baskında 5 bin litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili B.Ç. gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen Üçgüllük Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 5 bin litre sahte içki ve damıtma kazanı ele geçirildi. Ekipler, adresteki şüpheli B.Ç'yi gözaltına aldı. B.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTĞ-Kamera: İSKENDERUN,Hatay,