Hatay'da Jandarma Operasyonu: 5 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarma ekipleri, sahte içki üretiminde kullanıldığını tespit ettikleri bir eve düzenledikleri baskında 5 bin litre sahte içki ve damıtma kazanı ele geçirdi. Olayla ilgili B.Ç. gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen Üçgüllük Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 5 bin litre sahte içki ve damıtma kazanı ele geçirildi. Ekipler, adresteki şüpheli B.Ç'yi gözaltına aldı. B.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

