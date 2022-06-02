Hatay'da jandarma olası orman yangınlarına karşı tedbir aldı - Haberler

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Hatay'da jandarma olası orman yangınlarına karşı tedbir aldı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da jandarma olası orman yangınlarına karşı tedbir aldı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, ormanlık alanların korunması ve yangınlarla mücadele çalışmaları kapsamında bazı tedbirler aldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, ormanlık alanların korunması ve yangınlarla mücadele çalışmaları kapsamında bazı tedbirler aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, orman girişlerinde kontrol noktaları oluşturulduğu belirtildi.

Vatandaşlara çeşitli bilgilendirmelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devriyeler aracılığıyla, 01.06.2022 tarihinde vatandaşlar orman ve anız yangınları ile ormanlara giriş yasağı konusunda bilgilendirilmiş ve mesire alanları, piknik yapmak amacıyla ateş yakılabilecek alanlar, ekili ve biçilmiş buğday tarlaları kontrol edilerek camilerden, muhtarlıklardan ve devriye araçlarından anonslar yaptırılmıştır. Ayrıca yaz sezonu süresince devriyeler tarafından özellikle hafta sonları mesire alanlarında piknik yapan vatandaşlar sigara izmariti veya mangal ateşini mutlaka söndürmesi gerektiği konusunda uyarılacak, hafta içinde de tüm ormanlık alanlar kontrol edilecektir."

AA / Salim Taş - Güncel

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