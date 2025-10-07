Hatay'da Jandarma Kadın Destek Uygulaması KADES'i Tanıttı
Hatay'da jandarma ekipleri, pamuk hasadı yapan işçilere Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi vererek kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturdu. Etkinlikte, jandarma personeli kadın işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, pamuk tarlasında hasat yapan işçilere KADES tanıtımı ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Etkinlikte, jandarma personeli "Kadına el kal-ka-maz!" yazılı pankartla kadın işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.