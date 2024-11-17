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Hatay'da Jandarma Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirdi

Hatay'da Jandarma Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirdi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma ekipleri huzur ve güven uygulaması yaptı. Araçlar incelendi, şüpheli kişilere GBT sorgusu yapıldı ve bazı sürücülere para cezası kesildi. Uygulamaların devam edeceği açıklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araçları inceledi.

Şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, bazı sürücülere para cezası kesti.

Huzur ve güven uygulamalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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