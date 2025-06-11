Hatay'da İtfaiye Ekipleri, Mahsur Kalan Kedi Yavrularını Kurtardı
Hatay'ın Defne ilçesinde bir evin bacasında ve Kırıkhan ilçesindeki bina boşluğunda mahsur kalan kedi yavruları, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Hatay'da bir evin bacasında ve bina boşluğunda mahsur kalan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Defne ilçesinde bir evin bacasından kedi sesi geldiğini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Kırıkhan ilçesinde de bina boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kedi yavruları yaşam alanlarına bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel