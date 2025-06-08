Hatay'da İtfaiye Ekibi Mahsur Kalan Kargayı Kurtardı

Hatay'da İtfaiye Ekibi Mahsur Kalan Kargayı Kurtardı
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Arsuz ilçesinde, ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan karga itfaiye ekibince kurtarıldı.

Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde bir karganın ağacın dalındaki ipe dolanarak mahsur kaldığını fark edenler itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kargayı kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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