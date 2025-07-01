Hatay'da İtfaiye Aracı Alevler Arasında Kaldı
Hatay'daki orman yangınında itfaiye aracı alevlerin arasında kalırken, ekip mesai arkadaşlarından yardım istedi. Başarılı bir müdahale ile güvenli alana ulaştılar.
İTFAİYE ARACI ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Hatay'da dün çıkıp, 3 mahallede etkili olan orman yangınında itfaiye aracı, alevlerin arasında kaldı. Mesai arkadaşlarından telsizle yardım isteyen itfaiye personeli, araçtaki başka bir personel tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Dualar ederek alevlerin arasından geçen ekip bir süre sonra güvenli alana ulaştı. Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile yoğun mesai sürdüren itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel