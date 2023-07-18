Hatay'da İşyeri Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Hatay'da bir işyerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda A.A. ve O.A. çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Olayla ilgili olarak O.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HATAY'da işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen A.A. ile O.A. çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Şüphelilerden O.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antakya ilçesi Meydan Mahallesi'nde bir işyerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hırsızlık olayını A.A. ile O.A. tarafından gerçekleştiğini belirledi. Süpheliler A.A. ile O.A., Haraparası Mahallesinde bulunan adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda iş yerinden çalındığı tespit edilen 1 buzdolabı, 2 baza, 1 masa, 1 elektrikli süpürge, 1 üçlü kanepe ve çok sayıda antika niteliğinde süs eşyası ele geçirildi. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak O.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)