Hatay'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Defne ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Çekmece Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
