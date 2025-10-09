Haberler

Hatay'da İşçi Yatakhanelerinde Yangın Çıktı

HATAY'ın Antakya ilçesi konut şantiye alanında bulunan işçi yatakhanelerinde yangın çıktı.

Dikmece Mahallesi'ndeki şantiyenin işçi yemekhanesinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yatakhanelerde kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor..

