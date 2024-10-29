Üye Girişi
Haberler

HATAY'DA iş yerinin kundaklandığı anlar kamerada

HATAY'DA iş yerinin kundaklandığı anlar kamerada
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bir butik, kimliği belirsiz şüpheli tarafından kundaklandı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bir butik, kimliği belirsiz şüpheli tarafından kundaklandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Ekim gecesi saat 02.30 sıralarında Yeni Mahallesi Şehit Arda Güder Caddesi'nde bir butikte meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz iki kişiden biri, camı kırıp dükkana girerek, döktüğü benzin ile butiği ateşe verdi. Şüpheli geldiği motosiklet ile olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

3'ÜNCÜ DENEMEDE YAKTI

Öte yandan iş yerinin kundaklanma anları, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin pet şişede yer alan benzini döktükten sonra 3'üncü denemede butiği ateşe verdiği, daha sonra da kendisini motosiklette bekleyen kişiyle olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Reyhanlı Güvenlik Güncel

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti

Beştepe'deki resepsiyona katılmayan Özel, bakın nereye gitti

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler
İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 EKİM) BITCOIN YÜKSELDİ Mİ? Bitcoin'de son durum ne? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı 30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta , hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.