HATAY'DA iş yerinin kundaklandığı anlar kamerada

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bir butik, kimliği belirsiz şüpheli tarafından kundaklandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Ekim gecesi saat 02.30 sıralarında Yeni Mahallesi Şehit Arda Güder Caddesi'nde bir butikte meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz iki kişiden biri, camı kırıp dükkana girerek, döktüğü benzin ile butiği ateşe verdi. Şüpheli geldiği motosiklet ile olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

3'ÜNCÜ DENEMEDE YAKTI

Öte yandan iş yerinin kundaklanma anları, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin pet şişede yer alan benzini döktükten sonra 3'üncü denemede butiği ateşe verdiği, daha sonra da kendisini motosiklette bekleyen kişiyle olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.