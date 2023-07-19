Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan eşyaların bulunması için çalışma başlattı ve şüphelileri yakaladı. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.