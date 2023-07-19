Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri tutuklandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan eşyaların bulunması için çalışma başlattı ve şüphelileri yakaladı. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.
Hatay'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Meydan Mahallesi'nde bir iş yerinden buzdolabı, baza, kanepe, masa, elektrikli süpürge ve çok sayıda süs eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen A.A. ve O.A'yı Haraparası Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalınan malzemeler de iş yeri sahibine teslim edildi.