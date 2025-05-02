Hatay'da İş Yerinde Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti

Hatay'da İş Yerinde Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir dorse imalat iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

HATAY'da iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan dorse imalat iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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