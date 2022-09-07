HATAY'DA İŞ YERİ HIRSIZLARI YAKALANDI
Güncel Haberler
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yapan T.G. ve K.M. gözaltına alındı.
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yapan T.G. ve K.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G., tutuklandı, K.M., serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana gelen iki ayrı iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin T.G. ve K.M. olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı motor parçaları ve radyatör ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G., tutuklandı, K.M., serbest bırakıldı. (DHA)