Hatay'da İnşaat Şantiyesindeki Konteynerlerde Yangın Çıktı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir bina inşaatı şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; ölen ya da yaralanan olmadı.

HATAY'da bir bina inşaatının şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerler yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yangın, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir bina inşaatının şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yerlerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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