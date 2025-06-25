Hatay'da İnşaat Şantiyesinde Yangın

HATAY'da bir bina inşaatının şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerler yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yangın, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir bina inşaatının şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yerlerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.