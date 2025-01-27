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Hatay'da İnşaat Şantiyesinde Yangın

Hatay'da İnşaat Şantiyesinde Yangın
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Arsuz ilçesindeki inşaat şantiyesindeki yatakhane konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Arpaderesi Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü şantiyede gece saatlerinde yatakhane olarak kullanılan konteyner, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında konteynerde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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