Hatay'da inşaat göçüğünde kalan son işçi kurtarıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte kalan son işçide kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi 2 nolu sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yapımı süren 3 katlı inşaatta kısmen göçük oluştu. İşçilerden 5'i kendi imkanları alandan çıktı, 4'ü ise göçükte kaldı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmada ekipler 3 işçiyi yaralı kurtardı. İşçiler hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Göçük altında kalan son işçiyi kurtarmak için ekipler yoğun mesai harcadı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında göçük altına kalan son işçide yaralı olarak kurtarıldı. Sedye ile ambulansla alınan işçi tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY