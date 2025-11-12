Haberler

Hatay'da İnşaat Alanında Toprak Kayması: Bir İşçi Kurtarıldı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu vücudunun alt kısmı göçük altında kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Olayda yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

HATAY'ın Antakya ilçesinde inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu vücudunun alt kısmı göçük altında kalan işçi, ekiplerin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İnşaat çalışması sırasında yaşanan toprak kayması sonucu ismi açıklanmayan bir işçinin vücudunun alt kısmı, göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Samim SELÇUK - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
