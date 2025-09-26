Hatay'da İlk Pamuk Hasadı Başladı

HATAY'da sezonun ilk pamuk hasadı başladı. Bu yıl il genelinde yaklaşık 290 bin dekar alanda ekimi yapılan pamuktan 140 bin ton rekolte bekleniyor.

Kentte bu yıl bin 530 üreticiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 153 ton pamuk tohumu dağıtıldı. Kentte 290 bin dekarda ekimi yapılan pamukta sezonun ilk hasadı yapıldı. Pamuk üreticilerinin dekara 1098 TL destek ödemesi alacağı belirtildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Demirköprü Mahallesi'nde yapılan hasat çalışmalarını inceledi. Hatay'ın pamuk üretiminde Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldığını kaydetti. Masatlı, "Asırların felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremden sonra hayatın her alanında, yeniden ihya, inşa, imar ve üretim çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede bizler de özellikle tarımın desteklenmesi noktasında, Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda ve valiliğimizin yürütümüyle pamuk üreticilerimize destek sağlıyoruz. Şu an 190 dekarlık bir sahada dağıtmış olduğumuz tohumların ürün verdiğini hep beraber görüyoruz. Hatay genelinde ise Amik Ovası'ndan Samandağ'a kadar toplam 290 bin dekar alanda pamuk ekimi gerçekleştirildi. İnşallah bu yıl yaklaşık 140 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Pamuk, bizim için yalnızca tarladaki bir ürün değil; aynı zamanda emek, birlik ve beraberliğin simgesidir. Bu nedenle pamuğa tarımsal açıdan farklı bir bakış ve anlayışla yaklaşıyoruz. Bugün bu hasadı yerinde görmek ve içinde bulunmak bizim için ayrıca mutluluk kaynağıdır. Bölgemizde kuraklık etkili olmuştu. Buna rağmen burası pamukta zaten güçlü bir üretim merkezi. İnşallah bu yıl çiftçilerimizin yüzü gülecek, önümüzdeki sene de daha bereketli bir sezon yaşanacaktır" dedi.