Hatay'da iki suçtan aranan şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kasten öldürmeye teşebbüs ve yağmalama suçuna karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs ve yağmalama suçundan aranan İ.D'nin saklandığı adresi tespit etti.

İkamete düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.