Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Saraykent Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi üzerinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 AIP 769 plakalı otomobil ile 31 HN 300 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 31 AIP 769 plakalı otomobil içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobilden yola sızan yakıt Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Otomobil Antakya Balcı Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title