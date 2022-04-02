Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'ın merkez Defne ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Defne ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 31 ACD 968 plakalı otomobil ile 31 ALD 04 plakalı otomobil, Antakya- Yayladağı yolu Sinanlı Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunun 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel