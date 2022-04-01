Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Hatay'da iki aracın karıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

HATAY (AA) - Hatay'da iki aracın karıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 31 AIJ 196 plakalı otomobil ile 31 AGS 771 plakalı otomobil, merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüleri, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binasına kaldırıldı.

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Otomobil, Antakya, Balcı, Hatay, Güncel, Haberler

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