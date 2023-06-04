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Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Hatay'ın Payas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 AEL 407 ve 01 EP 558 plakalı otomobiller, Payas- İskenderun kara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel

İskenderun Hatay Güncel Haberler

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