Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Hatay'ın Payas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 AEL 407 ve 01 EP 558 plakalı otomobiller, Payas- İskenderun kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel