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İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'ın Antakya ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Hayri Bulanık yönetimindeki 31 AHJ 51 plakalı kamyonet ile Orhan Tatar'ın kullandığı 31 AHP 756 plakalı kamyonet, Antakya-Altınözü kara yolu Kuruyer mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kamyonette Mehmet Hayri Bulanık'ın yanında bulunan Yasir Bulanık'ın (54) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücülerle Mehmet Tatar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yasir Bulanık'ın cenazesi morga götürüldü.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre aksadı.

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Salim Taş - Güncel

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