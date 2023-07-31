Hatay'da İki Grup Arasında Sokak Ortasında Yumruk Yumruğa Kavga
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Hatay'ın Payas ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, cep telefonlarıyla anbean görüntülendi. Polis olaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.
Hatay' iki grup arasında sokak ortasında yumruk yumruğa çıkan kavga cep telefonlarıyla anbean görüntülendi.
Olay, Payas ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Şahıslar sokağın ortasında yumruk yumruğa birbirlerine girdi. Bölgedeki vatandaşlar ise cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.
Polis gelince kavga son buldu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel