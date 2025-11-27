Hatay'da İki Ekmek Fırını Hijyen Eksiklikleri Nedeniyle Mühürlendi
Kırıkhan ilçesinde yapılan denetimlerde hijyen ve üretim kurallarına uymayan iki ekmek fırını zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ayrıca, bazı işletmelere para cezası uygulandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hijyen ve üretim kurallarına uyulmadığı belirlenen iki ekmek fırını zabıta ekiplerince mühürlendi.
Kırıkhan Belediyesinin açıklamasına göre, ilçedeki fırınlarda zabıta ekiplerince denetim yapıldı.
Ekiplerin incelemesinde hijyen ve üretim kurallarına uyulmadığı belirlenen iki fırın mühürlendi.
Denetimde ayrıca ekipman temizliğinde yetersizlik, depolama düzeninde olumsuzluk ve çalışma koşullarında uygunsuzluk tespit edilen işletmelere de para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel