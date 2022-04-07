HATAY'DA İKİ CİNAYETTEN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

HATAY (DHA) - HATAY'da iki farklı tarihlerde 'kasten adam öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından aranan A.D. yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 Haziran 2021'de meydana gelen kasten öldürme ve 17 Ocak 2022'de meydana gelen tasarlayarak öldürme suçlarından ve 13 farklı suçtan aranan A.D.'nin adresi saptandı. Eve düzenlenen operasyonda A.D. kıskıvrak yakalandı. Aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 16 adet fişek, 3 bıçak ve 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel