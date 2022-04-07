Hatay'da iki cinayetin zanlısı tutuklandı - Haberler

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Hatay'da iki cinayetin zanlısı tutuklandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da iki cinayetin zanlısı tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, iki cinayetten aranan şüpheli tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde, iki cinayetten aranan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 3 Haziran'da "kasten öldürme" ve bu yıl 17 Ocak'ta "tasarlayarak öldürme" ile 13 farklı suçtan aranan A.D'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.D'yi gözaltına aldı.

Adreste iki ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 16 fişek, 3 bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hatay'da iki cinayetin zanlısı tutuklandı

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Haziran, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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