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Hatay'da iki ayrı orman yangını çıktı

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Hatay'ın Tahtaköprü ve Kisecik mahallelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.

Hatay'ın Tahtaköprü Mahallesi'nde çıkan yangın devam ederken, Kisecik Mahallesi'nde de ormanlık alanda yangın çıktı. İki yangına da müdahale sürüyor.

Hatay'ın Tahtaköprü Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Orman ekipleri yangına müdahale ederken, bu kez de merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi ormanlık alanında yangın çıktı. Ekipler kısa sürede havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı. Her iki yangını da söndürmek için ekipler canla başla mücadele ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kisecik Hatay Güncel Haberler

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