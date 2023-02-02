Hatay'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Şükrü Balcı Caddesi Mezarlık Kavşağı'nda seyreden A.A. idaresindeki 31 ME 065 plakalı otomobil ile M.Ş'nin kullandığı 31 AGY 434 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçtaki 2 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle açıldı.
Kaynak: AA / Güncel