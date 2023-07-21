Hatay'da ikametten hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ikametten hırsızlık yapan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana gelen ikametten hırsızlık olayının şüphelileri O.K. ile M.K., yine aynı mahallede bulunan iş yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Adli makamlara sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şahıs serbest bırakılmıştır. - HATAY