Üye Girişi
Haberler

Hatay'da ikametten hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı

Güncel Haberler

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ikametten hırsızlık yapan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ikametten hırsızlık yapan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana gelen ikametten hırsızlık olayının şüphelileri O.K. ile M.K., yine aynı mahallede bulunan iş yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Adli makamlara sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şahıs serbest bırakılmıştır. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Dörtyol Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title