Hatay'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından kentin birçok noktasında 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Asayiş, narkotik suçlarla mücadele ve trafik denetleme şube müdürlüğünde görevli polislerin katılımıyla yapılan uygulamada aranan bir kişi yakalandı ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 3 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından kentin birçok noktasında "Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik suçlarla mücadele ve trafik denetleme şube müdürlüğünde görevli polislerin katılımıyla başta çarşı merkezi ve sahil yolu olmak üzere ilçe genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Sahil yolunda uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Uygulamada aranan bir kişi yakalanırken, emniyet kemeri takmamak, kask kullanmamak ve muayene eksikliği gibi ihlallerden 3 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - HATAY