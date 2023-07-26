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Hatay'da Hurdacılara Yönelik Çalışma Yapıldı

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Hatay'da polis, zabıta ve vergi dairesi ekipleri tarafından hırsızlığı önleme amacıyla hurdacılara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışma çerçevesinde 36 şahıs sorgulandı ve 11 iş yeri denetlendi. Denetimde eksikliği bulunan iş yerlerine idari para cezası uygulandı.

Hatay'da polis, zabıta ve vergi dairesi ekipleri tarafından hırsızlığı önleme amacıyla hurdacılara yönelik çalışma yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Vergi Dairesi ekipleriyle hırsızlığı önleme maksatlı hurdacılara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışma çerçevesinde 36 şahıs sorgulandı ve 11 iş yeri denetlendi.

Denetimde eksikliği bulunan iş yerlerine idari para cezası uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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