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Hatay'da Hurda Deposunda Yangın Çıktı

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Hatay'da hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Depoda büyük çapta hasar oluştu.

HATAY'da hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Depoda büyük çapta hasar oluştu.

Yangın, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan Yani Sanayi Sitesi'ndeki hurda deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınarak, söndürüldü. Depoda büyük çapta hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güzelburç Antakya İtfaiye İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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