Hatay'da Hükümlünün Yakalanmasına Taşla Saldırı: 9 Kişi Tutuklandı

Hatay'da Hükümlünün Yakalanmasına Taşla Saldırı: 9 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzin ilçesinde aranan K.S.'yi yakalamaya gelen polis ekiplerine taşla saldıran ve 3 polis memurunu yaralayan 9 kişi tutuklandı. Olay, aranan hükümlünün evine yapılan baskında gerçekleşti.

HATAY'ın Erzin ilçesinde 22 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan K.S.'yi yakalamaya gelen polis ekibine taşla saldırıp, ekip araçlarına zarar veren ve 3 polis memurunu hafif şekilde yaralayan hükümlünün 9 yakını, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 26 Ağustos saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. 22 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan K.S.'nin saklandığı evi tespit eden ekipler, hükümlüyü yakalamak için adrese baskın yaptı. Ekipleri gören K.S., evden kaçmak isterken fazla uzaklaşamadan yakalandı. Hükümlünün akrabaları ise K.S.'yi yakalayan ekiplere taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda iki ekip aracı hasar görürken, 3 polis memuru ise hafif şekilde yaralandı. Kimlikleri tespit edilen K.S., H.S., Ö.S., Ç.S., İ.S., H.S., D.E., F.C. ve M.D., jandarma ekipleri ile koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Sorguları tamamlanan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece 'görevli memura mukavemet' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından İstanbul'da çetelere operasyon

Erdoğan "Tepelerine bineceğiz" dedi, 24 saat sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keşke biraz dik dursanız! Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail'den özür dilediler

Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail'den özür dilettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.