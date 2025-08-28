Hatay'da Hükümlünün Yakalanmasına Taşla Saldırı: 9 Kişi Tutuklandı

HATAY'ın Erzin ilçesinde 22 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan K.S.'yi yakalamaya gelen polis ekibine taşla saldırıp, ekip araçlarına zarar veren ve 3 polis memurunu hafif şekilde yaralayan hükümlünün 9 yakını, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 26 Ağustos saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. 22 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan K.S.'nin saklandığı evi tespit eden ekipler, hükümlüyü yakalamak için adrese baskın yaptı. Ekipleri gören K.S., evden kaçmak isterken fazla uzaklaşamadan yakalandı. Hükümlünün akrabaları ise K.S.'yi yakalayan ekiplere taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda iki ekip aracı hasar görürken, 3 polis memuru ise hafif şekilde yaralandı. Kimlikleri tespit edilen K.S., H.S., Ö.S., Ç.S., İ.S., H.S., D.E., F.C. ve M.D., jandarma ekipleri ile koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Sorguları tamamlanan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece 'görevli memura mukavemet' suçundan tutuklandı.