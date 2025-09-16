Haberler

Hatay'da Hükümlüler ve Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Hatay'da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli tutuklandı.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan M.D.Ç, A.B. ve T.O. ile hırsızlık suçundan aranan S.A. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen S.A. da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
