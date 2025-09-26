Hatay'da Hükümlüler ve Aranan Şüpheliler Yakalandı
Hatay'da gerçekleşen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve aranan 2 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüpheliler tutuklandı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü ile aranan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan M.S, A.T. ve M.C.Ç. ile aranan H.E.Ö. ve A.S.Ü yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen H.E.Ö. ve A.S.Ü de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel