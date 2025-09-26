Haberler

Hatay'da Hükümlüler ve Aranan Şüpheliler Yakalandı

Hatay'da gerçekleşen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve aranan 2 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan M.S, A.T. ve M.C.Ç. ile aranan H.E.Ö. ve A.S.Ü yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen H.E.Ö. ve A.S.Ü de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
