Hırsızlık zanlısı, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı - Haberler

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Hırsızlık zanlısı, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu ve araçtan para çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu ve araçtan para çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Yeni Mahalle'de bir iş yerinden cep telefonu ve Deniz Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde park halindeki otomobilden 1500 lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İnceleme sonucunda kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı O.C. gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelinin otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık zanlısı, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı

Hırsızlık zanlısı, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı

Hırsızlık zanlısı, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Samandağ, Hatay, Güncel, Haberler

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