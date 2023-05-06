Hatay'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mustafa Kemal Mahallesi'nde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen H.K, A.G, C.A. ile H.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel